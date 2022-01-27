IC設計再添新兵，廣閎科(6693)預計自2月8日進行競標拍賣、底價為92.8元，並於2月16日至18日辦理公開申購，廣閎科相較先前的瑞鼎、力智，在價格上更顯親民，可以讓更多小資族也參與這波IC設計的IPO熱潮，開工後在為自己多搶一波紅包財。

2021年IC設計在晶圓緊張，加上漲價效應下，股價行情大好，「漲倍」股比比皆是，這也帶動一波IPO熱潮，包括先前友達(2409)小金雞瑞鼎(3592)、華碩(2357)小金雞力智(6719)等，均吸引大筆資金進駐搶標、抽籤，動輒凍結2000~3000億資金，顯示市場對於IC設計的前景依舊看好。

只是，相較於先前的兩檔瑞鼎、力智走的是高價路線，上市承銷價分別為308元、589元，廣閎科的價格相對走親民路線，可以讓更多小資族在年後可以為自己在多賺一筆紅包財。

廣閎科昨日封關在興櫃市場收在153元，不論是參加競標或是申購抽籤，均有潛在獲利可期。

廣閎科配合上櫃前公開承銷作業，將辦理現金增資發行新股5080張，其中3658張採競價拍賣，競價拍賣期間為2月8日至10日，競拍底價為92.8元；預計於2月14日上午10時開標，並於2月16日至18日辦理公開申購。

廣閎科擁有三大核心產品線，包括功率金氧半場效電晶體(Power MOSFET)、無刷直流馬達(BLDC)驅動控制模組，以及「數位類比可程式化SoC散熱風扇驅動IC」，三大產品線在系統整合有高度關聯性，可整合銷售，也可以分開獨立銷售。

廣閎科去年營收首度超越10億元大關，展望2022年，廣閎科將持續維持高成長率，目前有部分產品訂單能見度達1年，對於今明兩年市場需求持續樂觀，BLDC今年會有更多平台應用加入，看到通訊、運算以及雲端的散熱平台需求很不錯，今年在高毛利率產品比重成長下，全年毛利率相當有機會站穩30%。