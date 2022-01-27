消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會(MBA)公佈，美國上周抵押貸款申請跌7.1%，前一周則漲2.3%。至於30年固定抵押貸款利率升為3.72%，前一周為3.64%。上月新房銷售價格普遍落在約38萬美元左右，較2021年11月為低，但依然高於2021年的平均價格。

2.美國商務部表示，美國上個月貿易逆差擴大3%，達1010億美元，較市場預期逆差960億美元為大，表示上季貿易表現仍在拖累經濟成長。

3.美上月新屋銷售月增11.9%，預期則是增加2.2%，前值為增加12.4%。同時，經季節性調整後年增81.1萬戶，預期為增76萬戶。

4.原油續創2014年10月以來新高，俄羅斯與烏克蘭政治情勢持續緊張，引發市場擔憂。美國WTI原油價近月合約收漲2%，每桶在87.35美元，倫敦布倫特原油近月合約也漲2%，每桶收89.96美元。美國EIA表示，上周當地原油庫存增237.7萬桶，至2021年2月以來新高，預估值是增加100萬桶，前值為增加51.5萬桶。

5.國際金價從兩個月高點下跌，紐約商品交易所2月交割的COMEX黃金期貨合約價收跌1.2%，收1829.7美元。盤後交易時，受聯準會談話影響，期貨跌幅擴大超過2%，在1820美元附近遊走。

6.美國聯準會對未來利率政策趨鷹，美元走強升至3周高點。ICE美元指數尾盤漲0.456%至96.388。匯銀人士認為，雖然聯準會沒有明確時間表，但確定的是將緊收市場銀根，故激勵美元走升。

7. 比特幣仍舊孱弱，目前在36251.7美元附近，跌1.27%。