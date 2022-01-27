民進黨昨（26）日召開中常會，媒體人黃揚明今指出，昨天會中有段讓民進黨主席蔡英文有點尷尬的場面，而此事件的主角則是民進黨苗栗縣議員羅貴星，因司法黃牛判刑定讞竟只停權3個月，懷疑和年底選舉有關。

根據媒體1月初報導指出，羅貴星曾向廖姓老同學謊稱經營的度假園區停車場遭檢舉違法傾倒廢棄物，並稱自己可擺平索價150萬元，最後將至50萬元，但廖男仍有疑慮，因此羅貴星沒拿到錢。法院審理時，羅否認辯稱是選民服務，但仍遭依詐欺未遂罪判刑5月，可易科罰金。全案確定，不得上訴。

黃揚明指出，羅貴星除了是苗栗縣議員，也有小英之友會系統背景，2019年8月還被民進黨中央徵召參選苗栗縣第一選區立委，最後在2020立委選戰中拿下5萬6622票，創下實施單一選區選制後，民進黨候選人在該區的最高得票紀錄。而根據民進黨「廉政條例」第2條第一項，涉犯詐欺罪嫌是廉政委員會要處理的範圍；另同條例的第6條規定：「本會所調查違反廉政行為事件，如經法院判決有罪者，本會應停止調查，逕予停權或除名之處分。停權最高不得超過五年。但1月18日民進黨廉政委員會召集會議討論這起已判決定讞的案件時，最後僅處分「停權3個月」。

苗栗縣議員羅貴星。（資料照／謝明俊攝）

黃揚明續指，2020年5月羅貴星曾參選民進黨苗栗縣黨部主委，當時還傳出獲得黨內最大派系新潮流支持，最後僅以14票差距落敗。據了解，今年羅有意捲土重來，但因這起司法黃牛案件被判刑若被廉政會停權超過半年，恐喪失參選黨部主委資格，甚至影響年底連任議員，因此黨內有股力量「幫他運作」，讓廉政會最後僅處分停權3個月。

據轉述，黃揚明提到，昨天的中常會裡，中常委陳茂松對廉政會將羅貴星停權3個月的決議開砲，並拿出相關報導抨擊，一個司法黃牛判刑定讞的人，對黨的聲譽影響很大，卻與黨員代繳黨費的處罰停權3個月差不多，且廉政會搶在地方評委會舉行前就先做出停權決定，讓人很難信服。而黨主席蔡英文似乎不太清楚整起案件的狀況，詢問了一下廉政會後，建議是否讓地方黨部提出處分建議，再看後續如何處理。