抗生素是種用來消滅或防止細菌生長的藥物，臨床上作為預防或治療因細菌感染而引致的疾病。常見的副作用包括藥物過敏或是噁心、嘔吐、腹瀉等腸胃道問題。不過財團法人藥害救濟基金會指出，部分抗生素被發現與嚴重心律不整的風險有關，近年來受到各國關注，陸續發出相關藥物安全警訊。

●抗生素＝消炎藥？ 不當使用恐致抗藥性

抗生素常被誤以為是消炎藥，可以治療一切發炎症狀，這是嚴重的誤解。其實抗生素不是消炎藥，並不像治療關節炎用的止痛消炎藥。因此常見所謂「感冒」喉嚨發炎的上呼吸道感染，或是急性腸胃炎等，若是病毒感染，使用抗生素並無法治癒或減緩症狀，不宜貿然使用抗生素。

●抗生素用藥6大禁忌

衛福部桃園療養院藥劑科指出，民眾就診領藥時可詢問藥師，確認領回的藥物裡有否抗生素，若有的話是哪一顆，清楚理解用藥。

除此之外，藥師也列出使用抗生素的六大禁忌，任何一項都可能使細菌產生抗藥性，必須特別注意：

1.抗生素不當使用：非細菌引起的疾病，卻使用抗生素治療，不但對症狀毫無幫助，更促使細菌產生抗藥性。

2.劑量不足：當抗生素劑量不足，只能殺死部分細菌，存活下來的細菌，為求生存就利用基因轉變等方法改造自己，而不再被抗生素消滅。

3.服藥時間間隔不當：要有效殺死細菌，服用抗生素的時間間隔是一個重要的因素，若將該間隔拉長或減少服用次數，則存活下來的細菌就容易產生抗藥性。

4.藥物交互作用：有些藥物若與抗生素共同服用，會在身體內產生化學反應，而減低抗生素的效用，造成無法殺死細菌，存活的細菌因此產生抗藥性。例如，含鎂、鋁的制酸劑及一些止瀉藥，就可能會降低某些抗生素的藥效。

5.服藥期程不足：一般使用抗生素時應持續服用一定天數，若以為症狀已經舒緩就不再服藥，則所倖存的細菌就會開始產生抗藥性。

6.重複用藥：若重複使用某種抗生素，細菌會慢慢學習改造自己以產生抗藥性，就像適應環境一樣，最後就不會被該種抗生素殺死。

●留意抗生素與藥物交互作用 可能引起嚴重心律不整

藥害基金會指出，曾分析135例疑似藥品引起心律不整的通報案例，發現26種懷疑藥品中，屬於抗生素類的有4種，分別是fluoroquinolone類的moxifloxacin、levofloxacin、ciprofloxacin及macrolides類erythromycin(紅黴素)；另外還有1種azole類抗黴菌藥fluconazole。臨床上，抗生素引起的心律不整大多輕微且不常見，但仍可能發生罕見致命的危害。

(圖/財團法人藥害救濟基金會提供)

基金會特別提醒，上述4種抗生素若併用其他藥物，更可能提高風險。若是服藥後出現心臟不適，如心悸、胸痛、暈厥等，應主動告知醫師或藥師目前正在服用的藥物。

藥師也提醒，服用抗生素時務必注意：不自行購買、不主動要求、不隨便停藥的三不原則，確保用藥安全，才能藥到病除，早日恢復健康。