71歲資深藝人蔡頭（原名：蔡斯文）去年11月因肝癌末期住進醫院治療，昨（26日）卻傳出1個月前已病逝，震驚演藝圈，經紀人也表示與蔡頭失聯1個月。其實，蔡頭3年前就寫好遺書，並跟任職律師的女兒交代好8點後事，叮嚀若哪天走了要全面封鎖消息。

蔡頭2018年在節目《單身行不行》坦言已跟律師女兒交代8大遺囑，第一、不插管不搶救，第二、死訊不能公布，第三、不要家祭公祭，第四、媒體若發新聞就提告，第五、別人問就說出國，第六、樹葬，第七、不要拿香拜，第八、不做頭七。蔡頭當時也說遺書已完成，就算是公眾人物，仍不想讓外界知道下落。

蔡頭想用樹葬，表示燒一燒灑一灑就可以了，態度豁達。(圖/YT@東風衛視)

蔡頭在演藝圈打滾52年，曾是紅極一時的秀場天王，加上非常擅長跳舞，被封為「秀場舞王始祖」，1994年更在台灣開創反串表演團體「紅頂藝人」，新穎又獨特的表演方式轟動一時，全盛時期蔡頭坐擁6棟豪宅，身價破億。

好景不常，1999年爆發921大地震，蔡頭花了7千萬蓋的表演場館倒塌，演藝事業逐漸走下坡，只好賣掉房子，最終賠1.7億元，且精神狀況不佳，得過恐慌症、憂鬱症；如今再傳肝癌病逝消息，大起大落的人生令人不勝唏噓。