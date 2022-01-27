宜蘭礁溪長榮酒店傳染鏈擴大，員工案184951傳染給朋友案18521後，朋友案18521又和16名友人一起聚餐，導致2人染疫，總共4人確診且都是學生，也使得疫情燒進大專校園，繼昨天中國科技大學證實2名學生，以及新北致理科大1名學生確診後，今天德明財經科大也證實有一名日間部學生確診，總計雙北3間科大共4名學生染疫。

中央流行疫情指揮中心25日公布的確診個案（案18521），為宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店某員工（案18495）的朋友，中國科技大學26日證實2人為台北校區學生，一人在宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店實習，而案18521學生曾跟16人聚會，其中2人（案18589、案18611）也確診，為就讀致理科大、德明科大學生。

台北市內湖區德明財經科大今傳出有1名學生確診，《中時新聞網》今早求證，校方指出確實有一名日間部學生確診，而昨天已傳出學生染疫的中國科大和致理科大都有師生被匡列採檢。

針對致理科大傳出有學生染疫，新北市長侯友宜27日表示，新北市今天零確診，致理科大個案是台北市民，確診時已4天沒到學校，與學校短時間內沒有接觸，但為了保險起見已要求學校加強清消，學生做自主健康管理。

由於中國科大傳出2名確診，校方隨即安排校內8百多名校內師生快篩，目前並無其他師生確診。北市副市長黃珊珊今早在臉書發文，急尋1月12日及14日曾造訪中國科技大學的822位市民朋友，2日內儘速自行前往台北市7大院區採檢，並出示細胞簡訊，記得帶身份證件及相關費用。