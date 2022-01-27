NHL冰球推薦賽事 : 1/28(五)，09:00 溫哥華加人@溫尼伯噴射機

溫哥華加人在2016、17年陸續選進尤奧萊維(Olli Juolevi)及彼得松(Elias Pettersson)兩名天花板極高的球員，但養成能力欠佳的加人戰績依舊不見起色，本季在太平洋組排名倒數第二，只領先擴編球隊西雅圖海怪。戰績疲軟的加人本週將展開客場四連戰，首站將作客溫尼伯噴射機，噴射機雖然進攻陷入當機，但加人有多名選手進入健康安全協議名單，無法以完全體應戰的加人要在客場逆襲噴射機絕非易事。

加人本季進攻效率不振，場均進球2.48球聯盟排名倒數第五，曾於新秀賽季一鳴驚人的彼得松成績每下愈況，本季射正率10.6%創下生涯新低。中鋒米勒(J.T. Miller)是陣中最可靠的得分點，但隨著加人與季後賽漸行漸遠，米勒預計會在季中被當作向他隊換取選秀籤的籌碼，這也意味著本季加人的進攻很難再有突破。防守端是加人相對穩定的一環，德姆柯(Thatcher Demko)去年接下主戰門將後成績穩定，近兩季救球率都超過91.5%，今年球團又從棕熊找來老將哈拉克(Jaroslav Halák)當備案，兩人出色的防守功力是加人本季唯一的亮點。

板凳深度不足的噴射機，團隊攻勢在中鋒惠勒(Blake Wheeler)進入傷兵名單後也跟著崩盤，場均進球僅剩2.67球。而去年從哥倫布藍衣交易來的杜波伊斯(Pierre-Luc Dubois)對團隊進攻助益有限，需要大量球權的杜波伊斯，與惠勒的磨合不如預期，導致噴射機本季進攻效率下滑，筆者認為噴射機必須錯開兩人的上場時間，讓火力效益最大化，才能挽救頹靡的戰績。

噴射機攻擊近況雖然低迷，但防守端在門將海爾柏克(Connor Hellebuyck)的坐陣下，仍保持不錯的防守效率。而加人火力持續探底，主力門將德姆柯與中鋒米勒此戰也可能因新冠肺炎問題無法出賽，少了一攻一守主力，對於戰力低落的加人無疑是雪上加霜，因此筆者看好防守端有優勢的噴射機能在主場守下勝利，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。