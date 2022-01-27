昨天美國職棒公布了2022年名人堂獲選名單，30位得到票選資格的僅有紅襪傳奇球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)成功入選，而這次落榜名單中有多位巨人球星，最著名的當然是超級強打邦茲(Barry Bonds)，他以66%支持率遺憾出局，生涯已無機會挑戰，另外還有3位強投支持率不及5%。

Carl Crawford & Jake Peavy would get numerous votes for the Fantasy Baseball HOF. https://t.co/HeY3PtViA7 — Bryan Mapes (@IAmMapes) January 25, 2022

這次效力過巨人的球員除邦茲外，還有第二次入圍的投手哈森(Tim Hudson)，首度入圍的強投林斯康(Tim Lincecum)和皮維(Jake Peavy)，他們支持率分別是3%、2.3%、0%，其中皮維1票都沒拿到，相當慘烈，他2014-2016年效力巨人，生涯152勝126敗，自責分率3.63，2007年效力教士拿下國聯賽揚獎。

哈森2000年在運動家奪下20勝成為美聯勝投王，1999年開始連10年勝場達兩位數，2013年以2年2300萬美元轉戰巨人，隔年拼到生涯第1枚冠軍戒，於2015年宣佈退休，生涯222勝133敗，自責分率3.49，去年首度獲得名人堂票選資格，支持率僅5.2%，沒想到今年更低。

林斯康生涯四度入選明星賽、三度奪下世界大賽冠軍，並拿下3次國聯三振王以及2座賽揚獎，不過因為傷勢影響，只在聯盟待了10年，生涯戰績為110勝89敗，自責分率3.74，累積1736次三振，2013、2014年對教士投出無安打比賽，成為史上第二位對同隊投出兩場無安打比賽投手。