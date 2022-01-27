攻占行政院案，前促轉會主委楊翠的兒子魏揚等人涉煽惑他人犯罪，去年台灣高等法院更一審認為因行政院撤告，改判公訴不受理確定；李冠伶、許順治因暴力破壞政院前鐵拒馬，不能主張公民不服從、扺抗權免責，依損壞公務員職務上掌管物品罪，各判有期徒刑4月，可易科罰金。

政院遭攻占事件，檢方原起訴132人，民進黨全面執政後，2016年 行政院長林全撤回侵入建築物及毀損告訴，最後只有11人被依損壞公物、妨害公務罪判刑3至5月，可易科罰金。

2014年3月18日，魏揚等人夥同其他占領立法院人士，在同年月23日晚上，號召群眾在政院周邊拒馬上鋪起棉被強行爬入政院，並在正門前廣場靜坐抗議，還有人闖進政務委員辦公室，與警察爆發激烈衝突。

一審將破壞警方拒馬及攻擊員警的許順治、李冠伶等11人判刑3至5月；被訴煽惑犯罪的魏揚等7人則獲判無罪，但高院二審認定魏揚、許順治等7人鼓吹群眾闖政院破壞，屬違法行為，改判有罪。

更一審認為，檢察官指控魏揚等7人犯煽惑他人犯罪，但魏揚等人觸犯較重的侵入建築物罪，屬告訴乃論，因政院撤告已不受理，煽惑犯罪也應判決公訴不受理。纏訟7年的太陽花攻占政院案，除2人未定讞，刑事官司已全部確定。