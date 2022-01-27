占領政院引發的驅離衝突，抗爭者在司改會律師支持下，共提起8件自訴案控告警察，雖然法院都判決無罪確定，但帶頭闖入行政院抗爭的魏揚等人不須負刑責。

太陽花抗爭活動律師團對員警提起的刑事自訴案中，最受矚目的是前立委周倪安等37人因攻占行政院遭驅離受傷，自訴時任總統的馬英九、行政院長江宜樺及警政署長王卓鈞、轄區台北市警中正一分局長方仰寧，涉嫌殺 人未遂等罪。

該案纏訟逾6年，台北地院最初認為事證不足，兩度程序駁回，經台灣高等法院撤銷發回確定後，直到2019年北院更二審才進入實體審理。

北院更二審合議庭審結後認為，馬英九、江宜樺、王卓鈞雖認 同警方執法立場，但手段是否符合比例原則，是由各區負責的分局長按現場狀況決定，3人沒有直接指揮，也未下令「限時驅離」，不構成犯罪，後來自訴人放棄上訴，全案無罪確定。

周倪安自訴前台北市警局長黃昇勇傷害、殺人未遂等罪嫌，歷審也認定黃下達驅離命令是依法令所為，具備阻卻違法事由，判他無罪確 定；另抗爭者對不知名員警、分區指揮官薛文容及楊鴻正等人提告部 分，法官都判無罪確定。