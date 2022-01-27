女星賈永婕在去年疫情期間，發起送愛心餐、捐贈醫療物資等善舉，被全民封為「防疫女神」，親民的賈永婕也不吝嗇在網上分享生活大小事，賈永婕日前就曬出一家人到小琉球潛水照，賈永婕的一對女兒就俏麗穿上泳裝，開心和媽媽玩自拍，母女3人同框看起來就像姊妹一樣。

賈永婕日前帶著2個女兒安安、小羽和小兒子現身小琉球，她開心發文：「週末小琉球偽夏天！帶兒子學潛水」，由於大女兒安安原本預計上周就要返美讀書，但又延期，對此，賈永婕則說：「不要問我安安怎麼還沒有回美國，是老天爺要她多留幾天」。

這也讓賈永婕多了許多陪伴女兒的時間，她開心曬出和2個女兒安安、小羽的自拍照，女兒穿著泳裝青春入鏡，雙姝都遺傳媽媽的高顏值，加上賈永婕保養有術，凍齡的賈永婕和女兒彷彿就像3姊妹，也吸引網友直呼：「這三位可以組成一個美少女團體」、「都好有氣質」，還有人說：「明明是帶兒子學潛水～只提漂亮母女，兒子生氣氣了！」還釣出賈永婕直呼：「哈哈哈被發現了」。

其實，賈永婕不只是凍齡美魔女，她還是三鐵運動愛好者，愛好跑馬拉松的賈永婕，常和老公王兆杰一起參加各種賽事，起初是由王兆杰鼓勵賈永婕挑戰馬拉松、登山、游泳等等各種挑戰極限的運動，賈永婕在老公陪伴下，兩人一起上山下海，參加各大小賽事，小倆口也因「運動」這項共同興趣，讓夫妻有更多話題。