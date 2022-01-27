據統計，國內核備之股票型基金績效，近一個月來績效排名，僅有拉丁美洲股票型為正報酬，其餘均為負報酬。近一個月有5類型的股票型基金負報酬超過9%，其中也包括了台股基金。4檔「負報酬之最」類型的基金包括：美國中小型股票，全球股票型、台灣股票型、歐洲中小型股票、東歐股票型等，報酬率依次為-9.10%、-9.19%、-9.46%、-9.76%、-12.95%等。

富蘭克林證券投顧分析，1月拉美基金上漲0.69%，因受惠天然資源價格上漲帶動巴西股市走揚；1月東歐基金表現最差，重挫12.95%，俄羅斯因烏克蘭邊境問題而與西方國家關係惡化，局勢至今仍持續升溫當中，連帶打擊了投資人信心。

美國總統拜登日前表示，何時決定派兵，要看俄羅斯總統普欽接下來的言行，不排除制裁普欽本人。因為美國很少直接對其他國家領導人實施制裁，加上普欽的實際資產是個謎，所以美國媒體普遍認為，制裁普欽恐怕沒有實質效果。

2014年俄羅斯占領克里米亞，烏克蘭軍隊抵抗一個多月後撤離，烏俄衝突只侷限在克里米亞，但如果這次俄羅斯再入侵烏克蘭，影響範圍可能超越歐洲，拜登也表示考慮制裁俄羅斯總統普欽本人。烏克蘭的北邊和東邊，10萬俄羅斯大軍沒有撤離跡象，俄羅斯出動軍機、軍艦、彈道飛彈，在烏克蘭周邊進行實彈演習。而美國援助烏克蘭的第三批武器送到基輔，其中包括300枚標槍反坦克飛彈，美俄互相指控對方造成緊張情勢升高。

針對烏俄情勢，法人認為，從近期油價變化來看，初步推判問題應該不大。國際油價今日上揚，其中布倫特原油價格創2014年以來新高，7年來首次突破90美元，但價格之後有所回落。