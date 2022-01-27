受到大陸奧前對鋼鐵產業限產、巴西天災，衝擊鐵礦石的生產及出貨，拖累波羅的海乾散貨BDI指數，連續14個交易日受挫，收在收1296點，跌幅3.5％，一個月來跌幅將近4成。不過，法人認為，正德(2641)以合約船舶為主，獲利相對穩定，近期造船積極，後續營運展望佳。

最新報價顯示，BDI指數下跌47點，收1296點，跌幅3.5％；BCI指數下跌43點，收702點，跌幅5.8％；BPI指數下跌74點，收作1914點，跌幅3.7％；BSI指數下跌39點，收作1654點，跌幅2.3％。雖然散裝指數下挫，但散裝業界預估，預期3月之後，大陸將迎來較大原物料補庫存需求，有利於整體散裝航運營運狀態。

正德為散裝航商，船型以中小型為主，目前有4艘Handymax型、4艘Handysize型、9艘General Cargo，正德以合約船舶為主，目前合約船比重約80％，其餘20％為短期租約，獲利狀況相對穩定。

2023年起國際海事組織（IMO）新規將強制降低船舶航速，並阻止使用非環保類發動機，目前全球散貨船船隊中有不符合環保要求仍達6成，在這種形勢下，目前散裝指數修正，業者看法仍是短空長多，未來2年散裝航運產業景氣不看淡。正德去年下半年訂造6艘4萬噸Handysize船型，造船價約在3000～3200萬美元/艘，預計2023～2024年陸續交船，由於目前二手船舶價格不錯，預計2022年會處分2～4艘老舊船舶，自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模，競爭力更為提升。