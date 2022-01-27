美國通膨率高升，來到近40年高點，美國聯準會(Fed)認為，高通膨將對美國經濟復甦造成影響，將在必要時升息因應，根據芝商所(CME)FedWatch Tool顯示，目前市場預期3月升息一碼可能性高達九成以上，不論是Fed升息亦或市場避險需求，皆有助美元指數走強，建議投資人可以視自身風險屬性及商品適合度，逢低分批布局美元指數原型或槓桿ETF。

面對節節高升的通膨率，聯準會持續對外溝通，將加快貨幣寬鬆的退場速度，主席鮑威爾(Powell)更指不排除更多次升息，以避免高通膨所引發的經濟成長及就業數據放緩，為維持目前的復甦軌跡，聯準會勢必為啟動緊縮貨幣政策做足準備。

期元大美元指數期貨ETF研究團隊表示，依據歷史經驗，在聯準會量化寬鬆政策(QE)逐漸退場的引導下，美元的流動性減少及避險資金湧入美元，帶動美元指數多呈上漲走勢，現階段除FOMC會議利率點陣圖顯示全數官員支持今年升息，市場也高度預期聯準會將開啟升息循環，未來3月升息一碼、至6月升息兩碼以上的可能性均超過九成，提供美元指數強勢格局支撐。

建議投資人可以在現階段布局期元大美元指數ETF(00682U)，積極型的投資人也能透過期元大美元指正2 ETF(00683L)，做為積極策略的操作工具。

元大投信提醒，期信ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，且期信槓桿ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。