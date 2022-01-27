嘉南大圳地景劇場。（隆田文資教育園區提供／張毓翎台南傳真）

日媒報導展場展出2幅工事畫複製品及訪談伊東哲後代影片。（隆田文資教育園區提供／張毓翎台南傳真）

位於台南官田的隆田chacha文化資產教育園區，本月中開幕試營運後，掀起一波溪北文化觀光新熱潮，開幕9天就吸引3萬多人入園；此外，開幕大展上，策展團隊以日本畫家伊東哲《嘉南大圳工事畫》為創作元素的「BIG CHANNEL－嘉南大圳地景劇場」，更是登上日媒《北國新聞》頭條。

隆田園區前身為歷史建築台鹽隆田儲運站，目前保留四鐵共構及嘉南大圳地景風貌，特色相當多元豐富，園內有各式以「嘉南大圳」為主題的互動裝置遊戲、沉浸式劇場及公共藝術等。

其中，以畫家伊東哲《嘉南大圳工事畫》為元素創作的沉浸式劇場，為一座包含白晝、夜幕場景的數位互動園林，魔幻又寫實的數位地景與互動模式，呈現人、土地、水源交織互動關係，開展後即登上日媒《北國新聞》社會版頭條。

園方提到，沉浸式劇場旁有播放訪談伊東哲後代－現居日本的伊東平隆和妻子伊東千佳子的影片，以及展出2幅遠赴日本製作的工事畫複製品，來訪的朋友還可挑選自己感興趣的畫作元素透光片，填色創作出屬於自己的工事圖。

園方表示，園區本月23日試營運結束後，24至27日隨即進行封園整備，28日起將正式營運收費迎接遊客；另，本月31日除夕及2月7至9日將休園，請遊客留意，別白跑一趟。