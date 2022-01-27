Gogoro和Electrum合作 電動機車電池交換平台擬導入印尼 10:202022/01/27 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東南亞叫車服務業者Gojek，和印尼能源公司TBS Energi Utama的合資公司Electrum，宣布與台灣電動機車業者Gogoro簽署合作備忘錄，計畫把Gogoro的電動機車電池交換平台導入印尼。 Gogoro表示，和Electrum的合作，目標使Gojek 和TBS的2030年零排放承諾可以順利實現，屆時Gojek旗下車隊將100％使用電動機車。 擴電巴產能 成運擬進駐中科二林園區 印尼駐台代表章溥帝拜訪台東縣農會 鳳梨釋迦外銷有機會 #Gogoro #Electrum #電動機車 #Gojek #印尼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通用衝電動車 重金改造舊廠 04:102022/01/27 全球財經 貿聯、康普來電 權證吃香 04:102022/01/26 證券．權證 凱基未來移動基金 瞄準電動車商機 04:102022/01/25 產業特刊 春節疏運 阿管處提供免費接駁專車 04:102022/01/26 地方新聞 台灣淨零排放協會 舉辦線上座談會 04:102022/01/26 投資理財 離島低碳交通旅遊首選 能海EV-50電動機車 10:002022/01/25 生活 電動機車超殺促銷 扭轉淡季魔咒 04:102022/01/26 產業特刊 PGO挑戰PBGN最低價 Ur1電動機車祭業界最高購車金優惠 10:422022/01/25 財經 Gogoro驚傳遭駭 車主抱怨影響交車 公司這樣說 12:032022/01/26 財經 回應美日軍演 52架共機接力擾台 04:102022/01/25 焦點要聞 推廣戰略新板 櫃買中心送大獎 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。