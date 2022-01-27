東南亞叫車服務業者Gojek，和印尼能源公司TBS Energi Utama的合資公司Electrum，宣布與台灣電動機車業者Gogoro簽署合作備忘錄，計畫把Gogoro的電動機車電池交換平台導入印尼。

Gogoro表示，和Electrum的合作，目標使Gojek 和TBS的2030年零排放承諾可以順利實現，屆時Gojek旗下車隊將100％使用電動機車。