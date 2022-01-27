「陰陽飯」或稱「太極飯」的年菜，用五穀米象徵天地萬物與不同生命的和諧共生，呼籲大家愛惜地球萬物與生命的關懷。（圖由世界宗教博物館提供）

地中海美食「沙卡蔬卡」年菜，洋溢濃濃的異國風味。（圖由世界宗教博物館提供）

購票觀眾可領取守護福袋，還可參加抽獎。（圖由世界宗教博物館提供）

「新年心走春」活動，從「淨心水幕」開始，讓流動的水，帶走2021的煩腦。（圖由世界宗教博物館提供）

響應聯合國每年2月第一個星期的「跨宗教和諧週」，今年適逢農曆春節，世界宗教博物館發展基金會以「跨宗教圍爐」為主題，推出2支短片，結合跨宗教和諧精神與過年圍爐的團聚氛圍，在變種病毒Omicron疫情肆虐的緊張期間，線上陪伴大家迎接2022壬寅虎年。還能跟著「型男主廚」陳鴻等人的食譜，做出別出心裁的「蔬食佛跳牆」、「陰陽飯」、地中海美食「沙卡蔬卡」年菜。

「跨宗教和諧週」由約旦國王阿卜拉二世在聯合國大會上提出，2010年10月20日聯合國全體通過。不同信仰的團體在這個星期向世界展現他們的力量，透過聯繫，彼此了解，促進世界和平與和諧。就像靈鷲山開山住持、世界宗教博物館創辦人心道法師所說的「世界因差異而美麗，因相通而和諧。」

世界宗教博物館做為一個跨宗教平台，自2019年起，連續4年以不同主題在台灣舉辦活動，響應聯合國「跨宗教和諧週」。今年因疫情，以線上影片 https：／／www.youtube.com／user／mwr1109 取代實體活動。

第1支影片「黑暗中，看見信仰的光輝」，邀請不同宗教傳統的信仰者，在黑暗中分享各自的信仰。另1支影片「餐桌上的信仰」，由4位不同信仰的信徒一起圍爐，各自帶來不同年菜，說明料理的涵義，分享食物、生命、信仰間的緊密關係，也公開這些蔬食年菜食譜，歡迎大家動手試煮嚐鮮，這個新年從「吃」開始好好愛地球。

其中1道「陰陽飯」或稱「太極飯」的年菜，用五穀米象徵天地萬物與不同生命的和諧共生，呼籲大家愛惜地球萬物與生命關懷，寓意深遠。呼應近年來減少肉食有益健康的概念，加上蔬食具有減碳的環保意義，在全球掀起一股綠食、蔬食潮流，這也是心道法師倡議的「靈性生態」理念，強調「蔬食減碳，愛護生命，建立人與地球生靈的和諧關係」。

世界宗教博物館也邀請大家在虎年開春，就近來一趟新年的「全新／心之旅」，「新年心走春」活動只要5步驟，就能回到當下，好好跟自己相處。第1站「淨心水幕」，讓流動的水，帶走2021年的煩惱；第2站「朝聖步道」，緩慢的腳步，與心同步；第3站「掌痕手印」，藉由有溫度的手印，作為2022年的期許與承諾；第4站「心靈祝福」，為2022年帶來嶄新祝褔；第5站「領取褔袋」，有機會抽到 每日限量的新年走春禮。

世界宗教博物館館長馬幼娟表示，宗博館除夕到初三休館，初四起正常開館，即日起至2月27日，購票觀眾可抽守護福袋，內有各宗教的守護神祈明信片、限量文創商品，還有機會抽到象頭神真皮零錢包、埃及賀魯斯塑像、世界宗教和諧卡等獎品，讓各宗教的守護神明，帶來滿滿的能量與祝福，每日限量20名，採隨機贈送。