2022年1月27日 — 迎接虎年的到來，戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天正式宣布，「潛伏猛虎」活動將於 1月 28 日正式展開，並一路持續到 2月 7 日。今年的活動將開放讓玩家進行一系列挑戰，獎勵則是全新（也是第二輛）IX 階加值戰車WZ-114。

「潛伏猛虎」活動包含兩個主題章節，每個章節皆有完成獎勵。完成第一章節就能獲得 WZ-114，完成第二章節則可獲得絕美「虎爪」3D風格。 WZ-114 是一輛中國 IX 階加值重型戰車，配備了威脅性十足的 130 毫米炮管，可造成高達 530 血量的每發傷害，以及標準 AP 彈的裝甲穿透力達 266 毫米，更有不錯的正面裝甲，可在任何一對一決戰中脫穎而出。

每當玩家在戰鬥中駕駛 WZ-114 時，還能賺取更多銀幣、戰鬥經驗和乘員經驗。除此之外，如同 X 階車輛，您也有機會在駕駛 WZ-114 的戰鬥中獲得點券。若想獲得此戰車，玩家必須透過精通或託付任務完成連續的10 個階段。無論最終選擇進行哪個途徑，每完成一個階段都將獲得實用獎勵，包含獨特 2D 風格、個人儲備、裝備和《戰車世界》加值帳號，以及購買 WZ-114 的 10% 折扣。

若想獲得活動限定的「虎爪」 3D風格，玩家必須先完成第一章節，然後接著完成第二章節中的任何8個任務。此獨特自訂外觀靈感來自強大的「水虎」，即 2022 年的生肖代表，可在車輛的車身與炮塔見到其躍起迎戰的英姿。

《戰車世界》迎接虎年 農曆新年特別活動「潛伏猛虎」1/28展開!

關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過5500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。