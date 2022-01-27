《美麗島電子報》24日公布民調，民眾對國民黨好感度僅22.7％，比上月減少5.3個百分點，創下16年來的次低，反感度則增加4.9個百分點達63%，是16年新高。對此，國民黨青年部前副主任詹為元引用印度國父甘地名言「你必須變成改革的動力，成就你希望看到的世界」，表示要用這段話與正在共同努力的朋友共勉之。

《美麗島電子報》24日公布1月份國政民調，22.7％民眾對國民黨有好感，比上月減少5.3個百分點，63％對國民黨反感，比上月增加4.9個百分點。值得注意的是，中立民眾對民進黨的好感度，比國民黨高出12.1個百分點，對民進黨的反感度則比國民黨低7個百分點。

詹為元26日在臉書發文，刊出一張照片，是一面玻璃牆上印著甘地名言「你必須變成改革的動力，成就你希望看到的世界」。詹表示，面對這次的政黨民調，他想以照片中這段文字，跟正在共同努力的朋友共勉之。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛回應：「一起加油一起拚」、「體制內的改革本來就不容易！一起努力」、「以人民的認同為基準，設定有效改革目標，讓未來更美好！加油！」「今天看到這個民調一直很難過」、「沒有中心思想，一切白費」、「民調雖說只是參考，但某些人與某些因素，要不低也很難，加油吧」、「年輕人不喜歡國民黨，這點國民黨一定要重視」。