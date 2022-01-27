運彩玩家們若是掌握越多運動賽事的相關數據，對於投注將會更有把握，今天筆者就帶大家來看一項比較冷門卻又極度實用的數據『單節分差』，讓大家在投注美國職籃NBA的時候有更多的參考依據！各節分差之中最值得參考的數據是第一節以及第四節，『第一節分差』可以運用在在台灣運彩開立的單節不讓分玩法；『第四節分差』則在場中投注的時候顯得特別重要。

根據統計(截至1/25)本季首節表現最突出的球隊，不是東區強權熱火、公牛或籃網，也不是西區勁旅太陽、勇士或灰熊，而是目前聯盟東區戰績排名第5的騎士！騎士第一節每場平均可以得28.5分，排名首節得分排行榜的第6名，但是藉由強悍的防守，場均第一節失分僅24.9聯盟最少，論第一節分差騎士來到傲人的3.6分，也就是說第一節結束騎士通常都可以取得3-4分的領先優勢。

NBA球隊第一節表現

NBA球隊第四節表現

第四節分差在場中投注的時候十分具有參考價值，當一場場中的比賽來到第四節決勝時期，大膽投注擅於打第四節的球隊準沒錯！如今全聯盟在關鍵第四節表現最出色的球隊由勇士與太陽並列，他們同樣第四節平均都可以勝過對手2.5分，但兩支球隊的勝利方程式不太一樣，勇士第四節用扎實的防守取得優勢，場均第四節失分僅23.4比排名第2低的76人少1.2分；太陽第四節則以強勢的進攻致勝，太陽場均第四節得分是聯盟最高的28.4分令對手聞風喪膽。