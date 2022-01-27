台北市長選舉將於年底投票，藍綠兩大熱門人選蔣萬安、陳時中近期民調頻頻浮上檯面，引發討論。對此，國民黨台北市議員李明賢表示，蔣萬安最大的挑戰是台北市副市長黃珊珊，只要黃的民調有10%、7%，選戰就很難打。

據港媒《中評社》26日報導，李明賢接受該媒體記者採訪時表示，對於近來藍白合議題，他認為現在國民黨形勢比當初國親合還要弱，如果國民黨不自身振作起來，跟民眾黨談合作能有多少籌碼？

李明賢指出，蔣萬安最大的挑戰還是黃珊珊，只要黃民調有10%、7%，選戰都很難打，儘管現在蔣萬安個人形象高於國民黨，但蔣不沾鍋路線一定會被民進黨各個擊破，他建議蔣萬安要趕快成立即時因應小組，迅速回應綠營追打的議題。

資深媒體人黃暐瀚同日也在臉書指出，蔣萬安雖民調領先，但綠營35%起跳，勝敗關鍵在黃珊珊最後拿下多少票，如果黃珊珊能拿15%，蔣萬安就會「危險」；如果黃珊珊拿18%以上，蔣萬安就會「非常危險」，綠營可能的選將有陳時中、林佳龍跟謝震武，因此國民黨在台北市，不是穩贏。