送舊歲迎新春，圍爐聚餐是農曆過年不可缺少的習俗。為求喜氣，年節的餐桌總是豐盛滿桌；然而，卻也往往因過於「澎派」，無法當餐食用完畢。吃剩的年菜放進冰箱，留至隔餐、隔夜，重複加熱再加熱，不但走味、營養價值流失，甚至可能滋生細菌有害健康。台北慈濟醫院營養師王姵棋表示：「不論是自家烹飪還是從外訂購的年菜，都潛藏食安危機，想要吃得衛生又安全，從烹調、食用、保存到復熱，每一環節都至關重要，不得馬虎！」

王姵棋表示，可能造成食物中毒的原因包括：烹調者的衛生清潔疏失、生食與熟食交叉污染、菜餚於室溫下放置過久、加熱處理不確實、器具未確實清潔或水源汙染等。常見的症狀如：嘔吐、腹瀉、寒顫、發燒等，不同致病菌引發的症狀略有不同。

王姵棋指出：「若兩人或兩人以上吃到相同食品而有類似不適症狀產生，即為食物中毒。中毒事件發生時，應盡速將中毒者送醫外，同時需將檢體密封保存於冰箱並通知衛生單位。」

難得過年，如果因一時疏忽鬧肚疼，那該有多掃興！王姵棋提醒五重點，讓民眾能安心享用美食，歡喜度佳節。一、落實手部衛生：備餐前應確實清潔雙手，若有傷口須確實包紮並配戴手套，避免金黃色葡萄球菌汙染食物，且此菌所分泌的腸毒素相當耐熱，即使煮沸80℃ 30分鐘仍不受破壞。

二、避免交叉汙染：處理生、熟食使用的器具應分開；食物存放於冰箱時需確實加蓋密封，且需將生、熟食置放於不同隔層，避免交叉污染。三、勿久置於室溫：餐食勿置於常溫超過2小時，避免食品停留於7-60℃危險溫度帶的時間增加，造成細菌大量繁殖。

四、注意保存溫度：為避免大份量菜餚吃不完，先預估用餐人數，盛出當餐所需食用量，其餘待不燙手後立即分裝冷藏或冷凍，冷藏溫度需低於7℃，冷凍溫度低於-18℃。五、徹底加熱殺菌：菜餚復熱時中心溫度需加熱至75℃以上，才能消滅致病菌。

另外，王姵棋亦叮嚀：「年節常見菜餚如：八寶飯、佛跳牆、髮菜羹等菜餚或糖醋及勾芡類等皆含隱形油脂，所含油量與熱量不亞於油炸類，食用時建議淺嚐即止。」建議民眾依每日飲食指南均衡攝取食物，把握分寸，健康迎接新的一年！