日本AV產業相當興盛，不僅企劃得求新求變，AV女優們的資質也是一個比一個高，條件不輸線上藝人，捧紅了許多揚名國際的「暗黑女神」，但相對的，要在這樣競爭激烈的圈子出頭天可不容易，近日日本知名成人網站「FANZA」，根據作品銷售量統計公開了「2021最受歡迎十大女優」，沒想到在全亞洲紅翻天的』國民女優」三上悠亞，竟屈居第二。

據日媒報導，這份「2021最受歡迎十大女優」排行榜非常具有指標性，擁有J罩杯的新人有栖花緋擠進排行榜，接著第9名是24歲的神宮寺奈緒，第8名則是30歲資深前輩篠田優，第7名是由有著「上原亞衣接班人」之稱的沙月芽衣拿下，第6名則是寫真偶像出身的櫻空桃，而拿下正中央第5名的，是被譽為「超級新人」的姬咲華。

「AV救世主」高橋聖子可能因醜聞陰霾，導致聲勢稍微下滑，拿下第4名。(中時資料照片)

至於前幾年紅極一時的「AV救世主」高橋聖子，這兩年有頹敗之勢，恐怕是因她接連捲入援交、不雅片外流事件，導致人氣下滑，所幸鐵粉還是相當多， 讓她這回守住了第4名；而數度改名的安齋拉拉(前藝名：RION、宇都宮紫苑)，則是「換名不換料」依舊表現精采，因此拿下了季軍。

而由哪兩位女神爭奪后冠呢？偶像出身、被封為「國民女優」的三上悠亞，可能因為事業版圖拓展的關係，除了拍片，也發展很多AV圈外的工作，因此片量稍減，被擠到了第二名，而冠軍讓人相當驚訝，是2018年出道的女優河北彩花，她被封為「最神秘女優」，因為當年她橫空出世降臨AV圈，才拍6部片就登上「銷售王」寶座，之後竟無預警神隱了3年，直到去年回歸，2021年又只拍了4部片，竟然登上2021年度AV女星排行榜冠軍寶座。