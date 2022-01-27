新華社報導，第十三屆全國人民代表大會第五次會議和政協第十三屆全國委員會第五次會議，將分別於2022年3月5日和3月4日在北京開幕。全國人大常委會辦公廳和全國政協辦公廳今天（27日）宣佈，歡迎符合「兩會」疫情防控要求的中外記者屆時參加採訪。會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報導提供服務。

當前，全球新冠肺炎疫情防控形勢依然嚴峻複雜。為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，今年「兩會」的新聞採訪工作將借鑒去年有關做法，作以下安排：

一、邀請部分在京的中外記者採訪會議，不邀請境外記者臨時來京採訪。

二、主要通過網路、視頻、書面等方式進行採訪。

三、兩個會議的新聞中心將充分運用互聯網等技術為中外記者提供服務，積極協助中外記者聯繫採訪。

報導稱，凡希望採訪兩個會議的記者請提出申請。大陸中央新聞單位記者向新聞中心提出申請；香港特別行政區記者向中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室提出申請；澳門特別行政區記者向中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室提出申請；台灣地區記者向國務院台灣事務辦公室提出申請；外國駐華記者向新聞中心提出申請。記者報名截止日期為2022年2月9日。

十三屆全國人大五次會議新聞中心網頁地址為：http：／／www.npc.gov.cn

全國政協十三屆五次會議新聞中心網頁地址為：http：／／www.cppcc.gov.cn

兩個會議的新聞中心網頁將及時、動態發佈會議日程和議程、活動安排，提供會議主要文件的中外文文本和相關資料等；及時發佈與採訪相關的資訊。