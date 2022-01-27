板橋民防中隊長楊三雄、義警中隊長陳福源有感民防、義警兄弟的無私付出，特別在分局長許芳毅陪同下，逐一到各派出所為協勤民力關懷、打氣。（板橋警分局提供）

農曆春節將至，警方111年「加強重要節日安全維護工作」也從24日晚間10點起跑，板橋警分局員警及義警、民防全體總動員，雖然新冠肺炎疫情依然肆虐，協勤的義警、民防仍做好完備的防疫措施，每晚不畏嚴寒，犧牲自我休息時間，默默為市民守護著社區平安寧靜，只為讓板橋地區民眾能安心過好年。

板橋民防中隊長楊三雄、義警中隊長陳福源有感民防、義警兄弟的無私付出，特別在分局長許芳毅陪同下，逐一到各派出所為協勤民力關懷、打氣，除了贈慰問金，也叮囑民力兄弟做好防疫及防寒工作，保護自己也保護民眾。

許芳毅表示，除對民力兄弟無私奉獻協助警方維護社區治安表達感謝與慰勉，也期許所有協勤民力，發揮「民力無窮」的價值，協力打造安全、幸福的生活環境，今天二位中隊長親自前來關懷慰問，讓大家倍感溫馨，板橋分局全體警察同仁以及義警、民防弟兄們絕對有信心也有能力為市民營造「安居樂業」的家園，讓人人平安過好年。