英雄聯盟韓國賽區（LCK）進入春季賽第3週賽事，統計前2週賽事的戰績（截至1/23），由Faker領軍的T1戰隊以4戰全勝的戰績與GEN.G戰隊併列第1；至於去年蟬聯春、夏兩季冠軍的DWG戰隊（KIA汽車冠名贊助後改名為DWG KIA，簡稱DK），開季狀況不佳，目前以2勝2敗的戰績暫居第4，排在3勝1敗的紅心農軍（NS）之後。

週日（1/30）是T1與DK兩支冠軍隊伍於本賽季的首次交鋒，T1是曾奪得3次（2013年、2015年及2016年）世界大賽冠軍的隊伍，DK則是2020年世界大賽冠軍的隊伍。關注英雄聯盟賽事的朋友相信一定記憶猶新，兩隊最近一次交手，是在去（2021）年世界大賽最後的4強淘汰賽，那場被譽為決賽等級的比賽，最終以2：3由DK勝出。

回到週日的賽事，T1與DK再次交手，兩隊王牌選手Faker與ShowMaker的較量更是眾人關注的焦點，比賽精彩可期，切勿錯過：

1/30（日）16:00 T1戰隊 @ DWG戰隊

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先說T1，新賽季的陣容未有大幅度的變化，除了上路Canna離隊改由自家俱樂部長期培養的Zeus頂替之外，其他選手如打野Oner、中路Faker、下路Gumayusi及輔助Keria等人，都是去年世界大賽的參賽選手。開季4場比賽，T1分別對上KDF、BRO、DRX及LSB等隊伍，4場全勝且僅吃下1個敗局，雖然對手多非LCK的一線強隊，但從比賽數據來看，平均每局15.8個擊殺數（Kills）與8.4個死亡數（Deaths），換算戰損比（K：D）1.87，在LCK的隊伍中表現最優。今年Faker的表現依舊亮眼，在與DRX的第1局比賽中，他的「泰達米爾」打出8／1／6（擊殺數／死亡數／助攻數）的絕佳表現，帶領隊伍輕鬆拿下勝利；當然，今年的T1能「Carry」比賽的選手不只有Faker一人，其他如Zeus、Oner以及Gumayusi等選手也都有出色的表現，其中特別是「小呂布」Gumayusi，有了去年世界大賽的磨練，新賽季的表現有很大的進步，平均每局4.6／1.7／4.8，換算KDA值為5.6，在LCK下路選手中排名第2（僅次於GEN.G的選手Ruler），實力不可小覷。再說DK，新賽季的陣容變化相當大，雖然曾拿下世界冠軍的核心選手－打野Canyon及中路ShowMaker留隊，但上路、下路及輔助等位置都換了新選手，上路Burdol過去是GEN.G的替補選手、下路deokdam及輔助Kellin兩人過去是NS的主力選手。從開季4場比賽僅拿到2勝的結果來看，DK的新陣容已無過往般的強大宰制力，ShowMaker和Canyon兩人的近況也不算理想，前陣子對上NS的比賽，ShowMaker和Canyon兩人總計3局只拿下9個擊殺數，而deokdam和Kellin兩人的表現雖已優於預期，但尚未能對比賽勝負產生決定性的影響力。

本場比賽，看好選手實力及近況都佳的T1能下勝利，推薦不讓分玩法可買T1勝。