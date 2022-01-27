中央警察大學20歲許姓學生涉嫌2021年暑假時，從加拿大空運大麻花、大麻，包裹在機場被關稅局人員發現。專案小組於許男母親在住家簽收後，立即持拘票拘提許男，檢方偵結依毒品罪嫌起訴。桃園地方法院一審依運輸第二級毒品罪判他5年，可上訴。

法官認為，許男在案發時是中央警察大學學生，如順利畢業將成為我國執法人員，對毒品防治、處罰應相當清楚，卻仍漠視規定運毒，知法犯法，危害國人健康及社會秩序，不足以引起一般人同情，若動輒用情堪憫恕減刑，不符禁絕毒品來源、嚇阻販賣毒品行為。

檢方調查，許姓男子明知大麻是第2級毒品，卻和暱稱「DUCK」的不明人士，以自家住處為地址，去年7月26日從加拿大空運第2級毒品大麻花2包共63公克、大麻產製品5包134公克。8月5日入境時，在機場被台北關稅局人員發現。

桃園地檢署獲報後，指揮桃園警分局人員，去年8月12日偽裝成快遞人員，將包裹送到許男住處，等許男母親簽收包裹後，隨即出示拘票將許拘提。檢方偵辦後，許男於警詢、偵查中坦承犯案，加上郵包資料、郵局簽收清單、手機截圖為證，認定許涉犯毒品危害防治條例、懲治走私條例，將其起訴。

警大則說，許楠遭到起訴後，警察大學立刻並依校規立即開除，經清查後，也確定沒有其他學生涉入。