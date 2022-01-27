71歲的資深藝人蔡頭（本名蔡斯文）去年11月被爆因肝癌住院，當時的他還能接電話回應確實住院中，不料，才隔不到一個月已在雙和醫院病逝，享壽71歲，資深藝人向娃聽聞消息在臉書哀悼「叫我如何相信你已經離開我們。」

71歲資深藝人蔡頭離世，向娃從媒體知道消息後在臉書悲痛表示「打了幾次電話給你都沒回應，叫我如何相信你已經離開我們。」，向娃才覺得去年3月4日2人還一起錄年代《聽媽媽的話》分享當年秀場風華，向娃認為才不到一年的時間地說：「那時你講話很幽默而且很大聲、體力很好，完全看不出你有任何的健康的問題，你怎麼悄悄的走了！」

向娃的回憶湧上心頭，記得第一次見到你是三十幾年前，當時你是舞蹈老師蔡斯文，你幫我排了一段20分鐘的大型歌舞秀，我真的甘拜下風很佩服你的排舞功力。後來你轉行當節目主持人改名（蔡頭），我們也常常在秀場合作演出，我知道你是一個不認輸的人，很多事情都默默承擔不願意麻煩朋友，你說「因為小時候長的不好看又矮常常被欺負很自卑，所以奮發圖強，一定要成功成名才不會被人瞧不起。」

蔡頭曾在節目表示「若哪一天走了，死訊不能公布，要說出國。」也曾告訴好友曹西平，絕不會告訴大家，向娃表示「不告而別這就是你的個性，不管你在何處希望你遠離病痛，做你自己喜歡開心的的事，你在我心中永遠的蔡斯文老師。」