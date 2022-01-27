2022年春節省道易壅塞24路段及時段表(公路總局提供)

2022年春節省道交通管制措施(公路總局提供)

本周末開始就是為期9天的春節連假，公路總局自明（28）日下午至2月6日（下周日）止春節疏運計畫，已提出春節假期間省道易壅塞路段共24處，並預判尖峰時段（附表1），及於各重點路段規劃相關交通疏導措施（附表2），呼籲民眾儘量避開尖峰時段，並配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路總局提醒，為配合中央防疫措施，各地區廟宇多已配合取消相關活動，如鄰近台3丙線的竹山紫南宮已取消發放錢母；台19線70至71k上的北港朝天宮取消除夕發福袋；大甲鎮瀾宮等多處廟宇皆已取消除夕夜搶頭香等活動。另台9線蘇花路廊今年將持續大客車優先措施及時段性管制21噸（含）以上大貨車通行。台61線西濱快速公路鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃封閉相關路口，並配合高速公路局於2月3至5日（初三至初五）封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公路總局推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘86條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘44條「台灣好行」路線可享半價優惠；凡搭台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，亦可享一段票或基本里程免費優惠。

另公路總局推出東部優惠專案，提供民眾更多元運具選擇。持北宜、北花國道客運票證至東部地區，購買「台灣好行」體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程再折抵200元；或花東地區「在地有腳」租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等。以上2項優惠無法重複抵退。

公路總局表示，目前東西部國道客運總計提供7.8萬班次及263萬座位數，業者已陸續開始販售預售票，至本月24日總計售出9萬2107張，占可售張數14.84％，尚有充裕座位可供預訂。其中西部國道客運售出8萬6910張，占可售張數17.04％；東部國道客運售出5197張，占可售張數4.7％。

以上疏運資訊均可至公路總局網站http：／／www.thb.gov.tw查詢，或下載「幸福公路」App查詢省道即時路況、國道替代道路導引、交管措施等資訊，及下載「iBus公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊。