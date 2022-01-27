【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖國家風景區管理處為了迎接長達9日的新春年假，且營造澎湖年節好客、平安、友善且兼具文化深度的旅遊情境與熱鬧氛圍，除了配合以「新年新氣象─年節不打烊」之服務信念，來加強各轄管之展館中心、旅遊景點、公共設施等之新春意象點妝、環境整潔及安全維護工作外，於去年11月至今年3／31所推出的「振興國旅好澎遊」 優惠活動，更呼籲返鄉過節的鄉親及遊客們，可持五倍券或國旅券到各優惠店家選購年節伴手禮及消費，就有機會獲抽精緻賀禮，別讓好禮、好運、好心情跟自己擦身而過，請大家把握機會。

緊接著新春年假之後，澎管處於今年所主推「澎湖四季旅遊」人文訪古輕旅行活動，將於2／11起搶鮮登場。活動設計3大主題旅遊線，分別推出各5梯次之精緻體驗遊程及搭配人文趣味活動，引領遊客走進農漁村落、軍事與文化遺跡及亮麗景點，一次細品傳統智慧、時令美食及在地人情味，享受專屬這座海上群島的獨特魅力。另將於2／15起規劃元宵節乞龜專車，讓遊客體驗、感受不一樣的傳統習俗、鄉土情感結合之節慶活動，期透過文化的獨特內涵及深度旅遊的新趣味，來增加開春旅行澎湖之吸引力。

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