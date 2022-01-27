日本福島周邊5縣食品解禁議題備受關注，行政院長蘇貞昌昨受訪時表示，目前全世界僅有臺灣跟大陸還禁止福島五縣的食品，並強調會依照科學證據和標準，保護人民健康。不過臺北市議員鍾沛君卻指出，自己上禮拜在一間日本料理店吃到千葉的漁產。對此，食藥署澄清，表示日本福島等5縣所有食品仍暫停受理報驗，標示、宣傳或廣告如涉不實、誇張或易生誤解，即涉違反食安法，可處新臺幣4到400萬元。

鍾沛君昨在臉書表示，日前到日本料理用餐時，師傅介紹盤子裡放的是「千葉縣」的金目鯛，並附上產地證明。鍾沛君詢問，「千葉不是禁止進口農漁產品的5縣市之一嗎？」師傅一臉問號的看著她，回說「沒有啊，他們說只有禁止福島啊！」鍾再問，「所以千葉縣的漁產在臺灣一直吃的到？」師傅則說，「對啊，一直都有啊！沒有停過啊！」

鍾沛君也說，從師傅親切的態度、自然的應答，她真心相信師傅是真的不知道禁令，但若是如此，她質疑，臺灣從地方到中央、從進口業者到稽查官員，難道多年來都在上下交相賊？如果所謂福島五縣市的食品，甚至是最敏感的水產品早就長驅直入，那蘇貞昌現在又是在演哪齣？

而食藥署今則發新聞稿指出，據社群網站流傳「福島5縣市的食品，甚至是最敏感的水產品早就長驅直入」經查證認定與事實不符，並澄清日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉5縣生產製造之所有食品，自100年3月26日起暫停受理報驗，迄今仍未開放，食藥署亦持續進行輻射物質抽查檢驗，以保障市售食品衛生安全。

該新聞稿也提到，食藥署嚴格把關進口食品，輸入食品應依食品安全衛生管理法第30條第1項規定，向食藥署申請查驗並申報其產品有關資訊，符合規定始得通關流通販售；另依同法第28條「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」直接供應飲食場所如有標示或宣稱食品原產地，應據實為之不得誇張或易生誤解。

有關案件，食藥署洽衛生局惟未取得民代社群網站之實際店家資訊，另經食藥署積極進行網路巡察，尋獲有一類似產品宣稱之業者，並立即派員前往稽查，經查該業者表示標籤係由上游業者提供，如民眾詢問該產品之來源即提供該標籤，惟該標籤並非代表該場所所販售產品之原產地，該業者涉違反食品安全衛生管理法第28條標示不實一節，將移請所轄臺北市衛生局後續裁罰；業者宣稱漁產來源卻無法提具佐證，食品之標示、宣傳或廣告如涉不實、誇張或易生誤解，即涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法45條處新臺幣4到400萬元。

另依同法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。」食藥署呼籲食品業者應保存食品來源及流向憑證以備主管機關查核，並不得為不實之標示或廣告，以免受罰。