「Touch Taiwan 2022」搶搭元宇宙風潮，今年4月27-29日的智慧製造展中將新設立「元宇宙沉浸式互動體驗主題館」，展示項目包含教育&職業訓練、VR/AR企業應用等解決方案，提供主題館行銷曝光、買主導覽及產品發表會等加值活動，在元宇宙新興藍海中找尋新的合作商機。

全球受到元宇宙（Metaverse）熱潮，隨著虛擬實境VR及擴增實境AR硬體發展漸漸成熟、上網速度加快、電腦運算能力大幅提升，加速推動產業自動化、數位化、智能化，後疫情時代的加速，非接觸與數位轉型浪潮將持續湧向製造業，未來增長潛力值得期待。

尤其智慧工廠更是元宇宙概念下首發場域，鑒於現行VR/AR等人機介面的高速發展趨勢，推動數位分身的工業應用將聚焦於製造業人員培訓、遠程維修、能源監控及預測性維護，催動相關技術的加速開發。然而要實現元宇宙，更需要輕薄、高效的顯示器創造更好的沉浸感，Micro LED有望成為打造下世代元宇宙人機介面的關鍵顯示技術。

因此，Touch Taiwan 2022系列展-智慧製造展中將新設立「元宇宙沉浸式互動體驗主題館」，展示項目包含教育&職業訓練、工業視覺、智慧巡檢&檢修、遠端協作、導覽展銷、VR/AR企業應用解決方案，提供主題館行銷曝光、買主導覽及產品發表會等加值活動，期能讓買主「眼」見為憑，在這片元宇宙新興藍海中找尋新的合作商機。

Touch Taiwan 2022今年將主打「the Future」聚焦跨域整合、顯示未來，從「智慧顯示」、「智慧製造」、「先進設備」、「新創學研」、「工業材料」到「淨零碳排」六大主題，提供涵蓋智慧顯示創新技術、多元化應用及解決方案，為讓與會的專業人士及業界廠商了解最新的元宇宙趨勢與沉浸式互動體驗產業供應鏈。