中鋼(2002)積極轉型為高值化鋼廠，去年精緻鋼品銷售量佔比7.6%超前目標，今年也將精緻鋼品銷售量佔比，從原先預計的5.5%，調升至7.5%，持續朝向2030年銷售佔比達20%的目標前進。

中鋼董事長翁朝棟昨(26)日發信向員工拜早年，信中提及，近年來積極發展高值化精緻鋼廠及發展綠能產業雙主軸，去年精緻鋼品出貨量63.57萬公噸、銷售量佔比7.6%、營收佔比9.4%，均超越原先設定目標。

為因應超前達標，中鋼今年的精緻鋼品銷售量佔比，也從原先預計的5.5%，調升至7.5%。中鋼原訂目標為2030年精緻鋼品銷售佔比達20%，目前看來有望提前達陣。

中鋼先前指出，精緻鋼品毛利率均逾30%。隨著銷售佔比提高，有利公司鋼品事業獲利。中鋼公司精算過，只要銷售佔比達2成以上，中鋼鋼鐵事業即使市況不佳、波動劇烈，也能保持整體獲利表現。

中鋼精緻鋼品定義為具備高技術含量、高獲利能力、高產業效益的鋼品，目前中鋼開發出8類精緻鋼品，包含精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、綠色能源用鋼、尖端超強韌鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼、超能效電磁鋼等。

中鋼去年隨著鋼市量價俱揚以及精緻鋼品銷售攀高；中鋼自結2021年合併營收4683.3億元，年成長48.8%；稅前淨利844.1億元，年增約29.5倍，皆創建廠以來新高。展望未來，開展高值化精緻鋼廠及發展綠能產業為營運策略之重要雙主軸。