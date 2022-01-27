台南警察局交通大隊一名年輕警官，去年7月得知已婚的女性友人要到台南探病，於是溫馨前往關切，但明知對方已是人妻，卻還將女方載回家用餐，最後雙方乾柴烈火，在住處內大玩床戰，但兩人荒唐行徑卻遭到女方丈夫發現向媒體爆料，最後雙方和解且離婚收場。但台南市警局接獲爆料後進行調查，當事人表示相當後悔認錯，事後交大做出懲處，依規定對連記過二次處分，調整服務單位，並列教育輔導對象。

據了解，該位警官目前財30歲，年輕未婚，警大研究所畢業後目前正在攻讀博士班，在交通大隊擔任分隊長，由於身材高大外型俊俏，且口條幽默，多次擔任預防犯罪與交通宣導大使。

不但如此，該名警官還擁有一副好歌喉，曾參加南市府市長盃卡拉OK拿下第四名。2020年12月在Youtube上也有相關影片展現好歌喉，在單位內人緣相當好，被視為警界明日之星。

台南市交通大隊調查後表示，本大隊員警發生不正常男女關係，事後該員十分懊悔，已與當事人和解，雖屬個人行為，但已嚴重影響警察風紀，大隊採從嚴、從迅懲處。並依「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」記過二次處分調整服務單位，並列教育輔導對象，同時追究相關人員考監不周責任，並持續清查該員有無涉及其他類似違紀案件，俾以端正警察風紀。