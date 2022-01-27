大陸新年即意外降息，結合去年12月全面降准，當前超額續作，將使得銀行間淨流入人民幣9500億元，有效對沖春節前的流動性缺口，凸顯政策發力穩增長的寬貨幣導向，消費股商機大爆發，扮演陸股上攻領頭羊，A股後市漲升行情可期。

台新投信表示，人行在1月17日意外降息，將1年期中期借貸便利（MLF）從2.95％調降至2.85％，將向部分金融機構釋出人民幣7000億元資金，為2020年12月永煤事件以來首次MLF超額續作，也是2020年4月15日以來首次調降，寬鬆力度大，代表更有力的穩增長政策出台，政策效果逐漸顯現。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真指出，大陸國家主席習近平力推「共同富裕」遠景規劃下，估算未來15年，中產階級人數有望從4億翻倍至8億，且最終消費支出占GDP的比重僅約5成，遠低於美國、日本、德國等發達國家的7～8成以上，存在較大的提升空間，消費產業蘊含龐大的爆發力商機。

就時序而言，大陸進入新年及農曆春節等購物旺季，有望為消費市場注入新活水，消費股可望扮演A股上攻領頭羊，年前正是逢低布局消費股絕佳時機。

葉宇真認為，大陸目前仍有近20％的第一產業人口，若能將就業結構往非農移轉，產值擴增有利實現擴大中等收入族群目標，且隨著新型城鎮化規畫，城鄉居民也有望成為中產階級，強化消費能力。

且住房、醫療、教育是大陸家庭面臨的三座大山，佔消費支出近一半，政府積極調控，有望減輕來自三座大山的壓力，增加人民的可支配所得進一步上升，幸福感和安全感將不斷增強，未來不僅能消費，並且敢消費，消費股長線成長動能強勁可期。