航太系統設計人員無法方便地利用傳統混合型電源轉換器來支援非標準電壓或增加功能。透過提供基於分離式元件的航太級DC-DC電源轉換器系列，美商Microchip消除了此類混合解決方案在成本、複雜性和客製化方面的挑戰。Microchip近日宣布該系列元件現已新增28V輸入、50W耐輻射選項。

Microchip分離式產品業務部副總裁Leon Gross表示，我們最新的28V輸入SA50-28產品大幅簡化並加速了系統開發。它們比其他航太級電源轉換器更容易客製化，因此可以滿足特定的電壓、電流和其他需求。客戶在減少航太系統設計的體積、成本和複雜性的同時，也獲得了靈活性。

Microchip的SA50-28系列是目前業界唯一一款現貨28V輸入、耐輻射功率轉換器產品。該產品以分離式元件為基礎、採用表面貼裝結構和非混合組裝製程。與其他現貨航太級功率轉換器相比，具有客製參數的SA50-28元件可提供更多功能，消除了使用混合解決方案而產生的多個元件和周圍電路的體積、重量和複雜性問題。

Microchip完整的SA50-28產品系列輸入電壓為20V至40V、功率為50W，具有3.3V、5V、12V、15V和28V九種標準輸出，有單輸出和三輸出配置。與混合型電源轉換器產品相比，該系列元件可在相對較短的時間內根據系統的嚴格電源需求進行客製，而且額外成本最低。其他特點包括高效率、低輸出雜訊、輸出抑制控制、電流過載保護、外部同步以及在-55°C至+85°C範圍內全額定功率操作，線性降額可至+125°C。

SA50-28系列是Microchip不斷增長的標準非混合型航太級電源轉換器產品線之一。這些轉換器成熟的電路經過航太實踐檢驗，使設計人員能夠使用現有商業現貨元件。這些產品歸屬於2021年2月推出的抗輻射型SA50-120電源轉換器系列，能協助設計人員從陶瓷或塑膠封裝的成熟商用現貨技術開始，利用比傳統合格製造清單（QML）要求更低的篩選水準快速擴大開發規模，進而降低合格航太系統的風險和開發時間。