專為多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage宣布與Meta合作開發最新的AI超級電腦Research SuperCluster（RSC）。這套系統將成為全世界速度最快的AI超級電腦之一！

此次發表的RSC將協助Meta的AI研究人員開發更新、更強的AI模型，從數以兆計的樣本中進行學習，處理數百種不同的語言，輕鬆地分析文字、影像及影片，並開發新的擴增實境工具等。RSC將奠定Meta研發新一代主流運算平台技術的基礎（如元宇宙），未來採用AI技術的應用程式和產品將在該平台上扮演重要角色。

Meta之所以選擇與Pure成為合作夥伴，正是因為Pure能提供強大、可擴充的儲存能力來支援RSC需求。有了FlashArray和FlashBlade加持，RSC將擁有無與倫比的效能來快速分析結構化與非結構化資料，同時更具備Pure的簡易性、穩定性及永續性作為基礎。

長久以來，Pure一直是Meta的技術供應夥伴，並於2017年參與了Meta第一代AI研究基礎架構的設計。因此，Meta與Pure便一直保持良好的合作關係，而RSC更是Pure協助Meta實現AI研究目標的最新合作計畫。

Pure Storage技術長Rob Lee表示，元宇宙背後的技術需要龐大且強大的運算解決方案來即時分析不斷增加的資料。Meta RSC是超級電腦運算的劃時代突破，未來將催生以AI為基礎的全新技術與客戶體驗。我們很高興也很榮幸能參與這項計畫，衷心期待接下來Meta在AI研究上的發展與創新。