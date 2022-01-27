力挺李宇翔！小英發言人張志豪、顏若芳年輕世代大集結站路口拜年（李宇翔提供／戴上容新北傳真）

因為疫情，許多活動紛紛暫停，參選議員新人拜票大不易！新北市議員參選人「小飛俠」李宇翔，今（27）日身披大紅色披風與曾任小英發言人的新北市議員張志豪、台北市中山、大同區議員參選人顏若芳，在林口區中山路及粉寮路口，以保持「社交距離」的方式，合體站路口向市民拜早年。

新北五股、泰山、林口區市議員參選人李宇翔表示，他因為曾任新北市小英青年後援會會長，今天早上特別邀請曾任小英發言人的新北市議員張志豪及前小英發言人顏若芳一起在林口區中山路及粉寮路口向市民朋友拜早年。

李宇翔說，因為疫情的關係，許多餐會及活動都取消，接觸鄉親的機會減少許多。因此，早上站路口反而成為疫情當下最佳的拜票方式。李宇翔更說，自疫情趨緊以來，不論颳風下雨，每天早上都會到選區內各大路口向市民朋友拜年問候，努力爭取更多市民支持。

張志豪表示，同樣身為年輕世代的議員，深知沒有背景、新人參選的困難，因此特別在農曆年前再度力挺李宇翔，希望透過年輕世代集結，讓李宇翔能順利通過黨內初選。

顏若芳說，李宇翔是非常優秀的年輕人，擁有中央及地方充分歷練，值得五泰林地區的鄉親大力支持，期待年輕世代在雙北都能一起進入議會，為地方爭取更多建設。