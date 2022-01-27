71歲資深藝人蔡頭昨（26日）驚傳因肝癌末期已於1個月前往生，經紀人坦言目前確實失聯，上周打電話也轉語音信箱，但願只是烏龍一場。事實上，演藝圈深受肝癌所苦的藝人並不少，吳孟達、安鈞璨、薛岳、劉偉仁、林正英都因肝癌被奪命。

知名港星吳孟達一生致力於電影事業，出演非常多部星爺電影，留下眾多朗朗上口的台詞像是「娘子快跟牛魔王出來見上帝」、「我要寫個慘字」、「我還沒上車啊」等，被封為「最強綠葉」；2020年底卻得知罹患肝癌，開始展開積極地治療，無奈僅在短短幾個月後病逝，享壽70歲。

吳孟達。(圖/中時資料照)

安鈞璨外型陽光帥氣，曾是「可米小子」人氣成員，但為B型肝炎帶原者，有肝硬化的病史，2013年診斷出肝癌獲得控制，因不想驚擾外界選擇隱瞞病情，照常上工很少休息。未料2年後復發，身體有百顆腫瘤，癌細胞已轉移到骨頭，被醫生告知剩2個月的時間；想不到才隔2周，安鈞璨的胃部突大量出血，肝臟功能因受損凝血功能不佳，輸血也未見好轉，安鈞璨自知時間不多，回到老家後5分鐘猝逝，享年31歲。

搖滾歌手薛岳唱紅《機場》、《不要在街上吻我》、《情不自禁》和《如果還有明天》等，曾是伍佰年輕時的偶像，但他年紀輕輕就有肝病，一路嚴重到變成肝癌，仍抱著病體繼續創作音樂，還曾登上國父紀念館舉辦《灼熱的生命演唱會》，粉絲擠爆現場並起立鼓掌3次，可惜癌細胞沒放過薛岳，腦中長出腫瘤影響視力，1990年底嚥下最後一口氣，享年36歲。

劉偉仁就讀師大附中時成立激盪合唱團，是當年校園風雲人物，進入演藝圈後才華得到劉文正青睞，成為「飛鷹三姝」（裘海正、方文琳、伊能靜）的音樂老師，想不到才26歲就罹患肝癌，為好友薛岳作詞作曲《如果還有明天》，道盡生命的無奈與珍惜，至今仍是華語流行音樂的經典作品。2011年，劉偉仁的肝臟、肺部都出現腫瘤，腫瘤壓迫脊椎神經，導致下半身癱瘓，同年病逝享年48歲。

劉偉仁。(圖/中時資料照)

常在香港鬼片扮演道士角色的港星林正英，曾因《殭屍先生》、《零幻先生》與《一眉道長》等片走紅華人演藝圈，還以電視劇《殭屍道長》再次攀上高峰，但最後也是因為肝癌離開人間，享年45歲。

林正英。(圖/中時資料照)

肝臟本身沒有神經，是沉默的器官，早期肝癌無明顯的症狀， B、C型肝炎、酒精性肝炎、長期服用藥物和黃麴毒素暴露都是肝癌風險因子，務必定時接受健康檢查。