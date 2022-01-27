韓國三星電子（Samsung Electronics）27日公布，受惠於半導體部門業績亮眼帶動，去年第4季營收和獲利皆優於預期，營收更創下歷來新高，助使三星超車英特爾，登上全球晶片製造龍頭寶座。

三星電子去年Q4（截至12月底）營收76.57兆韓元創新紀錄。淨利部分年增64％，由去年同期的6.6兆韓元激增至10.84兆韓元。

三星最新季度成績單微幅超出市場預期。據標普全球市場情報（S&P Global Market Intelligence）訪調分析師結果，普遍預期三星上季淨利10.7兆韓元、營收75.5兆韓元。

總結2021全年業績，淨利年增51％到39.9兆韓元，營收年成長18％達279.6兆韓元。

三星電子去年最賺錢的業務非記憶體晶片莫屬，去年半導體部門營收年增29％達94.16兆韓元。 科技市場研究機構顧能（Gartner）指出，這足以讓三星擠下英特爾，成為全球第一大晶片製造商。