111年1月消費者信心指數（CCI）調查，27日公布總數為73.67點，與上個月比較上升0.65點。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

1月CCI六項分項指標中，有三項指標下降：物價水準、家庭經濟狀況、就業機會。其中，下降幅度最多的指標是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為32.1點，較上個月調查結果下降2.05點（110/12：34.15）。

就1月電話訪查結果，民眾認為未來半年國內的「物價水準」走勢，97％回覆「會上漲」，且首度逾四成表示「大幅上漲」！。就趨勢來看，物價水準單項指標已連續6個月下跌，代表的是，民眾對於物價水準信心「極度悲觀」。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，物價水準信心指標1月的32.1點，是民國98年9月以來的新低，創12年5個月新記錄，前次低點是2007年間、國際油價衝到100美元/桶的近代史上高通膨時期。

吳大任分析，1月CCI分項指標中，國內經濟景氣指標上升，但受訪民眾對物價水準、家庭經濟狀況兩項信心下降，「民眾從經濟數據看到台灣景氣有好轉，但實際上物價大漲，加重了家庭經濟支出」。

此外，1月CCI分項指標中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為126.6點，較上個月上升4.55點；獨立指標的「購買房地產時機」，本月調查結果為123.15點，與上月的調查結果相較上升0.95點，兩項都再創歷史新高，民眾擔心手上錢財愈來愈薄，加快追逐添置不動產，更是通膨高升的證明。