全球債券市場持續面臨挑戰，除緊盯全球通膨數據、美國聯準會（Fed）縮減購債和升息動作，固定收益布局應對，就貨幣政策正常化勢在必行，預期資金追求較高收益需求仍不變，波動度將增加，宜採靈活可調整且分散的策略模式，將會是農曆年後債券投資重點。

瀚亞投資環球資產暨固定收益部主管周曉蘭表示，面對當前環境，債券投資可從核心收益、擇時選配，及長期標配三大方向著手，看好有高殖利率題材的高收益債券，除具備收益率優勢外，還擁有債券信用評等持續改善、景氣連動度高，和技術面有利等利多，將支撐高收益債券市場未來表現，適合作為「核心收益」來源。目前高收益債違約率處於歷史低檔位置，投資的下檔風險有限，有利進場布局的良好機會點。

新興市場債今年基本面仍有挑戰，但因基期相對偏低、評價面投資價值浮現，加上過去升息循環期間，新興市場債將多有表現，看好未來反彈潛力，建議新興債基金納入「擇時選配」部位。

投資等級債是債券投資配置的「長期標配」，雖然面對縮減購債及通膨議題下，預計短期內不易有突出表現，但不可否認一旦利率風險上升、波動增加，即可發揮穩定作用。

周曉蘭認為，今年固定收益投資須面對更多挑戰與變數，且利率逐步正常化，投資策略不宜單押一種債券基金，以降低資產集中風險。建議廣納具備收益吸引力標的，包括高收益債、新興市場債及投資等級債，或透過債券組合型基金等波動較低資產，藉由彈性動態調整配置，因應市場可能的震盪。