中州科大涉嫌把利用獎學金吸引留學生到台後，送到工廠超時工作，彰化地檢署21日指揮移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局 員林分局、和美分局、彰化分局及芳苑分局，前往人力派遣公司營業處所等地搜索。（移民署彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

中州科大涉嫌把利用獎學金吸引留學生到台後，送到工廠超時工作，彰化地檢署21日指揮移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局 員林分局、和美分局、彰化分局及芳苑分局，前往人力派遣公司營業處所等地搜索。（移民署彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

中州科大涉嫌把利用獎學金吸引留學生到台後，送到工廠超時工作，彰化地檢署21日指揮移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局 員林分局、和美分局、彰化分局及芳苑分局，前往人力派遣公司營業處所等地搜索。（移民署彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣中州科技大學涉嫌以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台就讀，結果獎學金跳票，10多名外籍學生繳不出學費等，在仲介下到工廠超時工作，淪為過勞黑工，經檢察官訊後依涉嫌違反人口販運防制法、刑法詐欺罪及就業服務法聲押藍姓主嫌獲准，柴姓副校長以新臺幣30 萬交保，楊姓前行政助理新 臺幣 5萬元交保，國際交流中心主任及組長限制住居。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，中州科大涉嫌把利用獎學金吸引留學生到台後，送到工廠超時工作，檢方已分案調查，21日指揮移民署彰化縣專勤隊、彰化縣警察局 員林分局、和美分局、彰化分局及芳苑分局，前往人力派遣公司營業處所等地搜索，當天聲押藍姓人力仲介主管獲准；烏干達學生來台求學和打工的合約與工作內容、工作時數等細節，還待進一步調查。

初步了解，中州科大以高額獎學金及校外打工實習機會吸引烏干達學生來台就讀，學生卻因校方獎學金跳票、需支付新臺幣10萬多來台欠款費用、高額學雜費及生活費等因素，被迫選擇超時工作，進入無限負債迴圈。

21日搜索當日，中州科技大學烏干達籍學生遞交陳情信給檢察官及移民署，表示來台目的是欣羨我國在科技及經濟上的巨大成就，希望能獲取相關知識回國貢獻所學，用他們的台灣求學經驗改善烏干達現狀和造福同胞，而非來台超時工作賺錢。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，目前中州科大所有烏干達籍學生已全數安置於安全處所，學生們期待有關單位能協助他們完成來台就學初衷，而非被迫在異地超時工作以還清龐大債務。依據就業服務法規定，在台外籍學生每週打工時數不得超過20小時，寒暑假不受 20 小時限制，呼籲僱用 外籍學生打工之廠商應遵守就業服務法相關規定，避免觸法，移民署將持續與各國安團隊加強查緝，展現「保障合法，打擊非法」的決心。