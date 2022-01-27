麥肯錫研究顯示，遠距工作有利運動休閒。基於健康的考量以及外表，人們越來越希望能保持良好體態，因此運動服裝及運動鞋的總體銷售表現，可望優於其他消費品。人們偏好的有氧運動包括跑步及騎自行車。隨中國大陸和印度等新興市場，以及美國等成熟市場中產階級的發展，此一趨勢必將在全球持續蔓延。

由經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的第26屆台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show TITAS）將於今年10月12日至14日假南港展覽館1館舉辦。TITAS 2022將回歸實體展出，採用實虛並進的Hybrid模式舉辦，在原有的實體展架構下，為參展商及買主提供更多數位化服務，以利觸及更廣大客群及商機。

TITAS 2022將展出符合全球買主需求的創新紡織品、運動休閒趨勢，以及紡機及縫製等先進設備，打造紡織與機械行業一站式的交流平台，預計將有來自全球350家業者參展，展出規模將超過1000個展位。為因應全球市場脈動及消費趨勢，展出聚焦永續環保、機能應用、個人防護、智慧紡織、智慧製造五大主題，以凸顯臺灣在創新紡織品與技術研發的優質實力。

根據(McKinsey & Company)為世界體育用品工業聯合會(WFSGI)進行的調查顯示，運動服裝及鞋類產業未來5年，將維持高個位數成長。運動服裝及鞋類產業於2021年成長約14%，恢復至2019年98%水準，而其中在中國大陸成長15%，該成長率超過2015年至2019年平均成長率的兩倍，2022年及未來幾年的前景依然樂觀。麥肯錫預估，至2025年運動服裝及鞋類市場的年成長率分別將達8%至10%，自2021年的2.95億歐元增加至2025年的3.95億歐元。