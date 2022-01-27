27日受東北季風減弱，雲嘉南以南空品區位於下風處，擴散條件較差，易有污染物累積情形。依10時監測結果，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

依監測資顯示，27日東北季風減弱，中部以北空品區擴散條件較佳，空氣品質多為普通至良好等級；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖、馬祖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來一周，27日受東北季風影響，迎風面擴散條件佳，下風處易累積污染物，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；28日鋒面接近及南方雲系北移，全臺降雨機率增加，空氣品質將逐漸好轉；29至2月1日鋒面通過後東北季風再增強並影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處稍易有污染物累積。