春節是中華民族最重要的傳統節日，為弘揚傳統春節文化，豐富群眾文化生活，在2022春節來臨之際，大陸《經濟日報》將舉辦「春節七天樂」全國新聞攝影大賽，展現大陸經濟社會發展取得的巨大成就，營造喜慶祥和的春節氛圍。活動由旺旺集團贊助協辦。投稿時間從1月26日起，至2月16日截止。

《經濟日報》曾先後組織多次攝影大賽，報紙、網路、微博、微信、客戶端等各級平台用戶累計超過1.4億人次，具備舉辦攝影大賽的專業基礎和用戶基礎。

2021年春節期間，經濟日報曾舉辦「春節七天樂」全國新聞攝影大賽，取得了良好效果。自2021年2月1日至2月19日，大賽活動應者雲集，佳作紛至，參賽選登作品相繼在客戶端和版面推出，各平台陸續推廣，效果超出預期。

一是人氣超旺。全球徵集作品超兩萬幅（組），參賽作者人數過萬名。作品涉及經濟、文化、民俗、社會、旅遊等多領域。從省攝影家協會主席到農民工群體都積極投稿，真正做到了春節「大家樂」。

二是影響力強。活動輻射面廣，轉載量大，據統計，自2月2日至2月22日，報紙刊登「春節七天樂」全國新聞攝影大賽151幅作品，其中9個《視覺》整版；網路媒體報導152篇，東方財富網、騰訊網、搜狐網等大陸各級各類主流網路媒體廣泛參與。

三是反響熱烈。截至2月22日11時，共監測到2021《經濟日報》「春節七天樂」大陸全國新聞攝影大賽相關信息568條，相關微信公眾號文章36篇，客戶端文章297篇，論壇主帖34篇，微博信息65條。視覺頻道首發後，所發內容也推薦到《經濟日報》微信公眾號、官方微博以及學習強國平台等，形成矩陣傳播，取得良好效果。