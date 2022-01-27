隨著俄羅斯在靠近烏克蘭邊境地區部署逾10萬大軍，烏、俄邊境情勢已成國際焦點；俄羅斯可能會中斷或限制對歐洲天然氣供應，引起國際關注。對此澳洲政府表示已著手準備增加供應天然氣（LNG）予歐洲應急。

據澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天頭版頭條刊登報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）證實，隨著烏、俄情勢可能會升級，澳洲已著手準備向歐洲供應天然氣，以便協助歐洲國家應付天然氣供應可能出現中斷的問題。

澳洲人報（The Australian）今天頭版頭條刊登報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和澳洲資源部長皮特（Keith Pitt）均表示，澳洲已準備向歐洲增加天然氣供應。

澳洲人報指出，歐洲各國平均有40%的天然氣是來自俄羅斯；其中德國依賴俄羅斯天然的程度，又比其他歐洲國家來得更高。故此，隨著烏、俄邊境情勢緊張，俄羅斯是否會限制供應歐洲天然氣的問題，又再度浮上檯面。

特漢表示，目前澳洲所面對的是自第二次世界大戰以來最複雜的挑戰和地緣政治環境；不過，澳洲已準備支援「朋友和盟國」。

特漢認為，目前的地緣政治環境，將會持續為澳洲出口商帶來挑戰和契機。他又，本財政年度（2021年7月至2022年6月底）澳洲天然氣出口規模預料將會增加，出口商應該已準備好增加供應，以便應付全球天然氣需求可能會增加的情況。

澳洲人報提到，本財政年度澳洲天然氣出口收入，預期將會較去年增加澳幣300億至630億元（約新台幣5910億至1兆2415億元）。

皮特指出，作為一個在世界上具有領導地位和可靠的天然氣出口國，澳洲已準備好支援歐洲國家的天然氣需求。

另外澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）表示，如果烏克蘭的重要基本設施，包括能源網絡、供水、金融及醫療系統等，遭遇駭客網軍攻擊的話，澳洲將會向烏克蘭提供技術支援。

澳洲智庫葛萊頓研究所（The Grattan Institute）能源計畫總監（Energy Program Director）伍德（Tony Wood）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，澳洲有足夠能力增加天然氣供應以協助歐洲國家應急，而且不會讓澳洲國內天然氣出現缺乏的問題。

伍德解釋，澳洲國內的天然氣消耗，只佔澳洲生產天然氣的一個很小部分；而且澳洲國內天然氣有受到合約保護，供應商必須履行合約的要求，持續澳洲國內的供應。

伍德相信，假如歐洲國家需要澳洲增加天然氣供應的話，也只是一個為了應急而出現的短期情況而已；不致於對澳洲天然氣的供應和需求構成長期影響。

伍德認為，由於歐洲天然氣價格目前正處於高位，故此澳洲的出口商應該不會拒絕來自歐洲的短期訂單。（編輯：高照芬）1110127