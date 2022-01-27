2016年基隆市一名1歲多的男童，被父母託給外公照顧，但外公的蔡姓女同居人卻因男童家中哭鬧，竟毆打男童致死，台灣高等法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪將蔡女判處10年有期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。

男童父母因為在台南工作，2016年10月將1歲2個月大的兒子，託給家住基隆的陳姓外公和其同居人蔡女共同照顧，同年12月間傍晚，蔡女正在煮晚餐之際，男童忽然發出哭鬧聲，蔡女不耐邊煮飯還要邊哄小孩，於是情緒失控，憤而徒手暴打男童。

男童遭毆後，頭部出現瘀血，且四肢抽蓄，蔡女見狀，便將男童抱到房間床上，並用肌肉鬆弛劑餵食男童，但男童卻仍然呈現呼吸急促的情況，未有好轉，直到晚間11時許，蔡女才趕緊報案，而男童經送醫急救後仍死亡。

高院認為男童當時年僅1歲餘，正處於發育階段，智識、語言及表達能力均不及蔡女，也毫無能力反抗及保護自己，蔡女竟多次以其手掌施以相當力道反覆拍打男童頭部致死，實應嚴予非難，判刑10年，最高法院駁回上訴確定。