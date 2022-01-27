據環保署空氣品質監測網指出，依今天上午10時監測顯示，全台僅高屏空品區仍為「紅色警示」等級，環團指出，如昨天高雄林園及大寮測站更達紫爆，呼籲應今年在高雄舉辦台灣燈會時中鋼、台電應減排甚至停機，讓高雄維持一個月的「燈會綠」。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠表示，中鋼近日去年全年收益出爐、創下近年新高，但與此同時，高雄空汙卻未有顯著改善，如中鋼去年承諾停止3部燃煤汽電共生鍋爐、減少燃燒28.8萬噸燃煤，不到生煤核可量的2％，而粒狀汙染物減排7公噸，也僅是中鋼年排放量的3／1000。

李建誠呼籲，高雄市長陳其邁的任期將屆，但對於如中鋼及台電等泛公營事業不僅要「睦鄰經費」，更要拿出有感的「治汙對策」，才能達到空汙改善的政見。

高雄醫學大學醫研所博士王文心說，依高雄市環保局提出的空染防制計畫書指出無論PM2.5、PM10、NOX及SOX各項空汙指標都是六都之冠，而以PM2.5為例，其中排放汙染源第一名為鋼鐵業占比18％、電力業也占比9％，也提及要多年後空汙才能改善，但難道孩子不用成長了嗎？

王文心提及，據台大研究指出，PM2.5的濃度與癌症發生率成正比，每立方米增加1微克、癌症的發生率就每10萬人增加13.1人，呼籲陳其邁應盡一切努力還給高雄好空氣。

屏東縣環保盟盟理事洪輝祥指出，2018年反空汙公投通過，要求每年應降1％的火力發電量，推估今年應低於80％，但依執政黨預估至2025年，以電力成長2.5％估計，不但降不了空汙，火力發電甚至會不減反增；他認為，南部空汙主要的問題在於石化、電子、鋼鐵等國營事業，應對空汙治理有所作為。

李健誠也說，預計近日陸續舉行空汙及健康座談會，希望讓更多南部鄉親知道空汙的危害。