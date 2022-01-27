就算眾多主力因傷沒打，這次溜馬在自家主場球迷面前也輸得太難看了吧！黃蜂27日靠著「球弟」拉梅洛鮑爾貢獻29分、13助攻與10籃板的大三元數據，搭配烏布雷替補轟下全場最高39分，最後以158比126痛宰地主溜馬，158分更改寫隊史單場得分最高紀錄。

儘管包含沙波尼斯、布羅格登、透納等主力都因傷沒打，溜馬上半場還跟黃蜂有來有往，半場打完，僅以70比71落後，沒想到下半場溜馬徹底失神，加上溜馬總教練卡萊爾胡亂調度，竟讓黃蜂第3、第4節分別攻下42、45分，比賽也很快進入垃圾時間。

黃蜂全場投進24顆三分球，其中烏布雷一個人就包辦10顆三分球，三分命中率更高達6成67，除了烏布雷飆分與拉梅洛鮑爾大三元，布瑞吉斯也有22分進帳，洛席爾20分，波克奈特13分，柯迪馬丁11分，黃蜂確實用三分砲火轟翻了地主。

溜馬雖然全隊有8人得分上雙，卻出現多達19次失誤，畢塔吉與艾塞亞傑克生各拿17分最高，克雷格與史蒂芬生各有14分，杜阿特與小華盛頓各拿11分，賈斯丁哈勒戴與利佛特各有10分，溜馬再這樣慘敗下去，卡萊爾的帥位恐怕早晚不保。